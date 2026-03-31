    JP Morgan neft qiymətlərinin 150 dollara qədər yüksələcəyini proqnozlaşdırıb

    Hörmüz boğazının daha bir ay müddətinə faktiki olaraq blokadaya alınması Brent markalı neftin qiymətlərini bir barel üçün 150 dollara qədər yüksəldə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikri Amerikanın "JP Morgan" bankının baş iqtisadçısı Bryus Kasman "The Times" qəzetinə bildirib.

    "Kanalın daha bir ay bağlı qalması ssenarisi neftin qiymətlərinin bir barel üçün 150 dollara qədər yüksəlməsinə və sənaye istehlakçıları üçün elektrik enerjisi təchizatında çətinliklərə səbəb ola bilər", - deyə o qeyd edib.

    Martın 30-da Londonun ICE birjasında 2026-cı ilin iyun ayında çatdırılma üçün Brent markalı xam neftin fyuçerslərinin qiyməti 19 mart 2026-cı ildən bəri ilk dəfə bir barel üçün 115 dolları keçsə də, daha sonra bir barel üçün 112,78 dollara düşüb.

    Hörmüz boğazı Neft qiymətləri ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    J.P. Morgan спрогнозировал рост цен на нефть до 150 долларов

