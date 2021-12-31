Азербайджанская энергетика - традиционная и нетрадиционная

2021 год в мире и Азербайджане был богат на события в нефтегазовом и энергетическом секторах. Стоимость нефти подорожала по сравнению с 2020 годом, когда во всем мире бушевала пандемия коронавируса, а цены на газ резко выросли. Все больше в мире стали зад

2021 год в мире и Азербайджане был богат на события в нефтегазовом и энергетическом секторах. Нефть на мировых рынках подорожала по сравнению с 2020 годом, когда во всем мире бушевала пандемия коронавируса, а цены на газ резко выросли. Все больше в мире стали задумываться о том, чтобы получать энергию из альтернативных источников. Report вновь напоминает своим читателям о самых запоминающихся событиях текущего года в нефтегазовом и энергетическом секторе.

Азербайджанский газ в Европе

Начало 2021 года ознаменовалось началом транспортировки азербайджанского газа коммерческого назначения по Трансадриатическому газопроводу (TAP) - последнему сегменту Южного газового коридора. Таким образом, впервые в истории азербайджанский природный газ вышел непосредственно на европейский рынок. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети природный газ коммерческого назначения был поставлен из станции Мелендуньо через газораспределительную сеть SNAM Rete Gas (SRG) в Италию, а через точку подключения в Неа-Месимврия через сеть DESFA в Грецию и Болгарию. Тем самым Азербайджан, получивший прямой доступ к европейскому газовому рынку, куда импортируется больше всего природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности.

По последним данным, через TAP в Европу было прокачано около 6,3 млрд кубометров природного газа. Участники газового рынка надеются, что до конца года будет транспортировано до 8 млрд кубометров азербайджанского газа.

С начала 2021 года на основе контракта между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и болгарской компанией Bulgargaz осуществляется поставка природного газа из Азербайджана в Болгарию в объеме 1 млрд кубометров в год. В этом же году Венгрия объявила о начале переговоров о покупке азербайджанского газа, заявив, что завершит строительство участка трубопровода, который будет транспортировать в страну азербайджанский газ.

Газ укрепляет братство

В начале 2021 года парламент Турции ратифицирует проект газопровода Нахчыван-Игдыр. Нахчыван сможет полностью удовлетворить растущие потребности в энергии, получив поддержку как от Ирана, так и от Турции. Трубопровод с пропускной способностью в 500 млн кубометров природного газа будет транспортировать газ в Нахчыван с населением 500 тыс. человек, что н кубометров газа в день, что полностью удовлетворит потребности Нахчывана в газе.

Напомним, что 15 декабря 2020 года в Анкаре между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством энергетики и природных ресурсов Турции был подписан Меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа в Нахчыванскую Автономную Республику.

Кроме того, в этом году Турция и Азербайджан подписали торговое соглашение о поставках дополнительных 11 млрд кубометров газа по трубопроводу Баку - Тбилиси - Эрзурум. Срок действия соглашения – до конца 2024 года. Согласно контракту, истекшему в апреле 2021 года, Турция ежегодно поставляла по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум 6,6 млрд кубометров газа с газового месторождения “Шахдениз” в азербайджанском секторе Каспия.

В этом году также был поднят вопрос о совместной разработке месторождения “Достлуг”, которое Азербайджан называет “Кяпаз”, а Туркменистан - “Сардар”. В январе в столице Туркменистана Ашхабаде был подписан “Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения ”Достлуг” на Каспийском море". Это месторождение, расположенное на Каспии на границе между двумя тюркоязычными странами, было открыто азербайджанскими нефтяниками во времена СССР на глубине 4 километра, и в 1989 году там была пробурена первая разведочная скважина. Углеводородные ресурсы месторождения "Достлуг" будут распределены между сторонами в соотношении 30% (Азербайджан) и 70% (Туркменистан). Транспортировка углеводородных ресурсов, добытых с месторождения "Достлуг", предназначенных для экспорта на международные рынки, будет осуществляться на основе конкурентных условий с использованием существующих транспортно-транзитных систем Азербайджана.

"Газовый год" продолжился подписанием в Ашхабаде трехстороннего соглашения о своповых поставках газа между Ираном, Туркменистаном и Азербайджаном. В церемонии подписания приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Ирана Сеид Ибрагим Раиси. Согласно договору, из Туркменистана через Иран в Азербайджан будет поставляться до 1,5-2 млрд кубометров газа в год.

В прошлом году цена на природный газ на мировом рынке побила новый рекорд, превысив 2 000 долларов США. Учитывая рекордные цены на газ в Европе и то, что Евросоюз закупает газ из России, все это расценивалось как хорошая возможность для азербайджанского газа и Азербайджана в целом.

Обновленный SOCAR и новые успехи

Одним из самых запоминающихся событий уходящего года стало подписание президентом Ильхамом Алиевым указа о совершенствовании управления SOCAR, которое было передано азербайджанскому инвестиционному холдингу. Наблюдательный совет SOCAR был создан для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью компании. В SOCAR сменились некоторые вице-президенты, был дан старт созданию новой структуры. Распоряжением президента министр экономики Микаил Джаббаров был назначен председателем наблюдательного совета SOCAR.

В начале этого года SOCAR Trading, дочерняя компания SOCAR, заключил долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией на поставку азербайджанской нефти, а также потенциально других сортов нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. В 2021 году SOCAR Trading поставил в Беларусь около одного миллиона тонн нефти.

В 2021 году SOCAR увеличила долю участия в проектах “Шахдениз” и Южно-Кавказского трубопровода. Компания решила воспользоваться правом преимущественного выкупа после того, как малайзийская компания Petronas решила продать свою долю в этом проекте. SOCAR выкупает у Petronas 4,35% акций проекта в соответствии с условиями соглашения. Оставшиеся 11,15% акций Petronas были приобретены Lukoil (доля компании составит 14,35%) и оператором проекта ВР. Изменения вступят в силу в январе 2022 года.

Изменения в долях участия компаний-партнеров в проекте "Шахдениз" коснулись и распределения акций компаний в Южно-Кавказском трубопроводе, являющемся одним из сегментов Южного газового коридора.

Кроме того, в уходящем году завершен процесс передачи операторства Южно-Кавказским трубопроводом (ЮКТ) от BP Exploration (Shah Deniz) Limited компании SOCAR Midstream Operations Limited.

Передача технического операторства предусматривалась в обновленном варианте соглашения между владельцами ЮКТ, подписанного в декабре 2013 года. Соглашение предоставляет SOCAR право взять на себя техническое операторство газопроводом через год после завершения проекта его расширения. Строительные работы по расширению трубопровода были завершены в марте 2019 года. В марте 2020 года SOCAR Midstream Operations Limited официально стала техническим оператором ЮКТ в согласованный переходный период. Процесс перехода, начавшийся в марте прошлого года, успешно завершился в июле 2021 года.

Распределение долей компаний на Каспии

Не только SOCAR увеличил долю в энергетических проектах в Азербайджане в 2021 году. Компания BP договорилась о покупке 1,16% доли участия в компании Petronas в месторождении "Шахдениз" за 168 млн долларов США. В результате общая доля BP в "Шахденизе" составит 29,99%, а BP останется оператором месторождения. Оставшуюся часть доли Petronas - 9,99%, выкупает российская Lukoil. Тем самым, доля компании в проекте увеличится с 10% до 19,99%.

BP договорилась о продаже компании Lukoil 25% своей доли участия в геологоразведочном проекте "Мелководная часть Апшеронского полуострова (SWAP)" в азербайджанском секторе Каспийского моря. После закрытия сделки ВР останется оператором проекта с 25%-ой долей участия. По завершении сделки в проекте SWAP доли будут распределены следующим образом: SOCAR – 50%, BP и Lukoil – по 25% соответственно.

АЧГ и «Шахдениз» - вновь драйверы роста экономики

Драйверы нефтегазового сектора Азербайджана – проекты «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) и «Шахдениз», осуществляемые совместно с иностранными партнерами, продвигались вперед и приносили прибыль всем участникам, несмотря на затянувшуюся пандемию и, как результат, сложности логистики и необходимость повышенных мер эпидемической безопасности.

Самый крупный нефтяной проект Азербайджана продолжал и в 2021 году оставаться самым весомым производителем нефти в стране.

На сегодня в рамках проекта добыто почти 545 млн тонн нефти, то есть практически весь тот объем, в который оценивались общие извлекаемые запасы месторождения при подписании контракта в 1994 году. Тем не менее, впереди еще долгие годы - до середины века, активности на АЧГ иностранного консорциума и SOCAR. Значит, оценка запасов была более чем консервативная.

В рамках проекта продолжается строительство новой платформы - «Азери Центральная-Восточная» (АСЕ), которая позволит продлить плато добычи и не допустить резкого падения уровня производства на месторождениях, уже вошедших в период зрелости. 2022 год будет очень важным для проекта АСЕ, так как уже через год оператор проекта BP планирует начать добычу с новой морской платформы.

Свой весомый вклад в добычу жидких углеводородов вносит и газовый проект «Шахдениз». Газоконденсат, продукт высокого качества, с месторождения дал дополнительные объемы - около 34 млн тонн, жидких углеводородов (данные на начало декабря).

Благодаря этому общее производство на морских месторождениях АЧГ и «Шахдениз» составило почти 580 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Важность проекта «Шахдениз» и в целом Южного газового коридора (ЮКГ), составной частью которого является разработка этого месторождения, никто не оспаривает. В самом конце 2020 года первые объемы топлива с него стали поступать в Европу, реализовав поддерживаемый в регионе, в Европе и США проект по поставкам в ЕС газа по новому маршруту и из нового источника. Более того, получатели азербайджанского газа в Европе «забирали» объем сверх законтрактованных на фоне газового шока в ЕС.

«Шахдениз», оперируемый BP, постепенно наращивает добычу за счет ввода в строй новых скважин на подводных центрах разработки. Согласно информации, суточная мощность первой и второй стадий разработок месторождения уже превышает 25 млрд кубометров газа в год, в будущем году будет достигнуто плато в 26 млрд. Важной вехой стало уравнение уровня добычи с «Шахдениз-1» и «Шахдениз-2» в июле этого года. За весь период эксплуатации газоконденсатного месторождения здесь было добыто (по 1 декабря) более 155,3 млрд кубометров газа, 106 млрд из которых экспортировано.

Расцветающий, свободный Карабах

После 44-дневной войны, увенчавшейся сокрушительной победой Азербайджана, по поручению главы государства началось создание "зеленой энергетической зоны" на освобожденных от оккупации территориях. С этой целью стартовали переговоры с инвесторами об использовании возобновляемых источников энергии.

Наряду с этим продолжается работа по привлечению частных инвестиций в сферу производства традиционных энергоресурсов.

Одним словом, в Карабахе и Восточном Зангезуре началась разработка концепции "зеленого пространства" с учетом международного опыта в этой области. Ведутся переговоры с Международным агентством по возобновляемой энергии. По предварительным оценкам, здесь потенциал возможности выработки более 4 000 мегаватт энергии за счет солнца, до 500 мегаватт - ветра. Начата инвентаризация малых гидроэлектростанций.

Претворяются в жизнь пилотные проекты. 29 декабря 2020 года были подписаны контракты с компанией “ACWA Power” (Саудовская Аравия) на строительство ветряной электростанции мощностью 240 МВт. В общей сложности в реализацию проекта планируется вложить 300 миллионов долларов США. В результате будет сэкономлено 200 миллионов кубометров газа в год, уменьшен объем выбросов в окружающую среду до 400 тысяч тонн в год.

В апреле 2021 года было подписано соглашение о реализации в Азербайджане проекта по строительству солнечной электростанции. Правительство Азербайджана и компания “Масдар” (ОАЭ) подписали контракт на строительство солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт в окрестностях поселка Алят. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет порядка 200 миллионов долларов США.

Азербайджан нацелен на увеличение доли возобновляемых источников энергии в общей производственной мощности страны с нынешних 17,3% до 24% в 2025 году и до 30% в 2030 году.

Созидательные работы после победы

После Великой Победы, одержанной в Карабахе, в освобожденных от оккупации регионах ведутся созидательные работы. В целях бесперебойного обеспечения транспортных средств топливом SOCAR Petroleum открывает новые автозаправочные станции в освобожденных от оккупации районах. Сначала были открыты автозаправочные станции модульного типа (YDM) в Шуше, а затем в Агдамском районе. Третья автозаправка открыта на территории села Эйвазлы Губадлинского района. В Губадлы, на дороге Горис-Гафан, сдана в эксплуатацию новая автозаправочная станция под брендом SOCAR.

В Карабахе и Восточном Зангезуре “Азерэнержи” были построены и сданы в эксплуатацию 9 подстанций, все они подключены к общей энергосистеме Азербайджана и полностью оцифрованы. Были реконструированы и введены в эксплуатацию малые гидроэлектростанции “Гюлябирд”, “Суговушан-1” и “Суговушан-2”. На малой гидроэлектростанции "Кяльбаджар-1 " завершены работы по реконструкции.

В 2021 году в Карабахе и Восточном Зангезуре построено 9 цифровых подстанций - "Шуша", "Физули" , "Шюкюрбейли", "Кяльбаджар“,” Джабраил“,” Зангилан“,” Губадлы“, открытие которых состоялось с участием главы государства, и строительство подстанций” Агдам-1“,” Агдам-2 “, построенных в Агдамском районе, и регионального центра управления” Карабах".

На подстанции "Шюкюрбейли " в 51 км от Бейлагана проложена новая 110-кВ линия. В 19 км от подстанции "Губадлы" до ГЭС "Гюлябирд" проведена 110 кВ линия. Кроме того, от подстанции "Дашкесан" через Муровдаг до новой подстанции "Кяльбаджар" подведена 110 кВ-я линия электропередач. От подстанции ”Хындырыстан“ до подстанций "Агдам-1" и "Агдам-2" проложена двухцепная линия электропередач мощностью 110 кВ.

С большими надеждами на предстоящий год

2022 год сулит Азербайджану большие надежды. В освобожденном от оккупации Карабахе ведутся созидательные работы, осуществляются проекты в энергетическом сфере. Азербайджан – надежный энергетический партнер не только в регионе, но и в мире. Мы укрепляем свой потенциал изо дня в день.

