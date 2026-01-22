Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Италия купила 56% экспортированной Азербайджаном нефти в прошлом году

    Энергетика
    • 22 января, 2026
    • 17:31
    Италия купила 56% экспортированной Азербайджаном нефти в прошлом году

    Азербайджан в 2025 году экспортировал в Италию 13 111 475,61 т сырой нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этого объема продукции составила $6 727 698,25.

    Количество экспортированной продукции на 19,7% больше по сравнению с 2024 годом, а стоимость на 0,4% меньше.

    Доля сырой нефти, экспортированной в Италию, составила 56,08% от общего экспорта нефти Азербайджана.

    Отметим, что в 2025 году, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал 23 381 284,82 т сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму $12 091 147,47.

    В отчетный период Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $49,423 млрд. Из внешнеторгового оборота $25,043 млрд пришлось на экспорт, а $24,380 млрд – на импорт.

    Азербайджан экспорт нефть Италия
    Ötən il Azərbaycanın ixrac etdiyi neftin 56 %-ni İtaliya alıb

    Последние новости

    17:44

    Казахстан и Турция готовятся к практической реализации совместных геологоразведочных проектов

    В регионе
    17:43

    Трамп о переговорах с Зеленским: Все хотят, чтобы война закончилась

    Другие страны
    17:42

    MEDİA призвало Meta принять меры в отношении фейков в Facebook от имени президента Азербайджана

    Медиа
    17:41

    В Гяндже столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

    Происшествия
    17:38

    Советник Зеленского: Встреча с Трампом прошла очень хорошо

    Другие страны
    17:35

    Федерация каратэ Азербайджана наградила Информационное агентство Report

    Индивидуальные
    17:34

    Грузия увеличила расходы на импорт минеральной продукции из Азербайджана на 13%

    Энергетика
    17:31

    Италия купила 56% экспортированной Азербайджаном нефти в прошлом году

    Энергетика
    17:31

    Исследователь: Снижение уровня Каспия обновило рекорд 48-летней давности

    Экология
    Лента новостей