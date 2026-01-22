Италия купила 56% экспортированной Азербайджаном нефти в прошлом году

Азербайджан в 2025 году экспортировал в Италию 13 111 475,61 т сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этого объема продукции составила $6 727 698,25.

Количество экспортированной продукции на 19,7% больше по сравнению с 2024 годом, а стоимость на 0,4% меньше.

Доля сырой нефти, экспортированной в Италию, составила 56,08% от общего экспорта нефти Азербайджана.

Отметим, что в 2025 году, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал 23 381 284,82 т сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму $12 091 147,47.

В отчетный период Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $49,423 млрд. Из внешнеторгового оборота $25,043 млрд пришлось на экспорт, а $24,380 млрд – на импорт.