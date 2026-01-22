İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Ötən il Azərbaycanın ixrac etdiyi neftin 56 %-ni İtaliya alıb

    Energetika
    • 22 yanvar, 2026
    • 17:05
    Ötən il Azərbaycanın ixrac etdiyi neftin 56 %-ni İtaliya alıb

    Ötən il Azərbaycan İtaliyaya 13 milyon 111 min 475,61 ton xam neft ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu miqdarda məhsulun dəyəri 6 milyard 727 milyon 698,25 min ABŞ dolları təşkil edib.

    İxrac olunmuş məhsulun miqdarı 2024-cü illə müqayisədə 19,7 % çox, dəyəri isə 0,4 % azdır.

    İtaliyaya ixrac edilən xam neftin Azərbaycanın ümumi neft ixracında payı 56,08 % olub.

    Qeyd edək ki, 2025-ci ildə gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan dəyəri 12 milyard 091 milyon 147,47 min ABŞ dolları olan 23 milyon 381 min 284,82 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.

    Hesabat dövründə Azərbaycan xarici ölkələrlə 49 milyard 423 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 25 milyard 43 milyon ABŞ dolları ixracın, 24 milyard 380 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

    İtaliya Azərbaycan xam neft ixracı
    Италия купила 56% экспортированной Азербайджаном нефти в прошлом году
    Italy accounts for 56% of Azerbaijani oil exports in 2025

    Son xəbərlər

    17:52

    Azərbaycanda akvakultura təsərrüfatlarına aid torpağın kateqoriyasını dəyişdirmək tələb olunmayacaq

    ASK
    17:52
    Foto

    AQTA keçən il 32 su istehsalı müəssisəsində yoxlama keçirib, nöqsanlar aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    17:49

    "Milan" "Real"da çıxış edən sabiq futbolçusunu yenidən heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    17:46

    Tramp Zelenski ilə danışıqlar barədə: Hər kəs müharibənin bitməsini istəyir

    Digər ölkələr
    17:42

    Almaniya Rusiya səfirliyinin əməkdaşını ölkədən çıxarır

    Digər ölkələr
    17:40
    Foto

    Bakıda NATO-nun Mobil Təlim Qrupunun kursu keçirilib

    Hadisə
    17:37

    Gürcüstanın Azərbaycandan siqaret tədarükünə çəkdiyi xərc 41 % artıb

    Biznes
    17:33

    Gəncədə üç avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    17:33
    Foto

    Bakıda "Cüdo məktəblərdə" layihəsinə start verilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti