Использование возобновляемых источников энергии: цели, потенциал - ИССЛЕДОВАНИЕ

Ныне в мире стремительно растет использование возобновляемых источников энергии. В 2019 году доля возобновляемой энергии в общем производстве электроэнергии в Европе составила 34,6%. В настоящее время домашние хозяйства и бизнес-центры в Европе используют преимущественно солнечную и ветряную энергию. В некоторых странах мира доля возобновляемой энергии в общем объеме потребления энергии превысило 50%.

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), до 2024 года производство энергии за счет возобновляемых источников в мире вырастет на 50% по сравнению с 2018 годом и достигнет 3 721 гигаватта. Компании также проявляют интерес к инвестированию в сферу возобновляемой энергии. Так, в прошлом году 100 компаний из 23 стран подписали контракты на чистую энергию мощностью 19,5 гигаватт, что на 44% больше, чем в 2018 году. Наряду с такими компаниями, как Google, Facebook, Amazon, в сферу возобновляемой энергии инвестируют и гигантские энергетические компании, занимающиеся добычей углеводородов.

Так какие же энергоисточники относятся к возобновляемым и чем вызван рост интереса к их использованию?

К возобновляемой энергии относится солнечная, ветряная, волновая, геотермальная, водная энергия, энергия биомассы, а также энергия, получаемая из других источников. Сокращение выбросов углерода, увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе как вклад в глобальные климатические изменения является важной задачей для многих стран. Переход к возобновляемой энергии во многих странах мира приводит к снижению использования угля, что способствует сокращению выбросов загрязняющих веществ и приносит большую пользу экологии. Поэтому в зависимости от климатических условий и потенциала, страны используют геотермальные источники, солнце, ветер, биомассы и др. процессы, постоянно происходящие в природе.

Потенциал Азербайджана

Наряду с богатыми углеводородными ресурсами, Азербайджан обладает огромным потенциалом для использования возобновляемых источников энергии. Потенциал возобновляемых источников энергии, экономически выгодных и технически доступных Азербайджану, оценивается в объеме 26 940 МВт, в том числе 3 тыс. МВт по ветряной энергии, 23 040 МВт по солнечной энергии, 380 МВт по биоэнергетическому потенциалу и 520 МВт по горным рекам.

Цели использования возобновляемой энергии

В 2019 году со стороны ООО Azalternativenerji при Государственном агентстве по альтернативным и возобновляемым источникам энергии привлечено 10 985,5 тыс. кВтч, ОАО "Азеришыг" - 84,9 млн. кВтч. В прошлом году доля использования возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии составила 7,3%. В настоящее время доля возобновляемых источников энергии в общей мощности электроэнергетической системы страны, включая крупные гидроэлектростанции, составляет 17% или 1 276 МВт. Установленная мощность составляет 1 140 МВт, по ветряной энергии - 63 МВт, по биоэнергии 38 МВт, по солнечной энергии - 33 МВт.

Учитывая потенциал возобновляемых источников энергии страны, до 2030 года 30% производимой в Азербайджане энергии нацелено на получение возобновляемой энергии.

Азербайджан имеет конкретные цели и стратегические решения по увеличению доли возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии. Таким образом, диверсификация выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии и развитие этой сферы с привлечением частных инвестиций являются основными целями реформаторского курса президента Азербайджана в энергетическом секторе. Проведены переговоры о сотрудничестве в области использования возобновляемой энергии с компаниями BP, Masdar, Avelar Solar, Tekfen, Total, Equinor, Acwa Power, Mitsui Co. и Quadran International.

Первый успешный шаг в направлении привлечения в эту сферу частных инвестиций был предпринят 9 января текущего года, когда состоялось подписание соглашений с компаниями ACWA Power из Саудовской Аравии и Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов на реализацию пилотных проектов по ветряной и солнечной энергии мощностью 440 МВт. Эти проекты не только отражают действующие тарифы в стране, но и не предусматривают никаких государственных субсидий. Предположительно, инвестиционная стоимость солнечной электростанции мощностью 200 МВт, которую построит компания Masdar, составит 150 млн долларов США, а строительство ветряной электростанции мощностью 240 МВт, которую построит компания Acwa Power, обойдется в 250-260 млн долларов США.

Одной из задач в рамках распоряжения президента Ильхама Алиева от 29 мая 2019 года "Об ускорении реформ в энергетическом секторе", является подготовка законопроекта об использовании альтернативных источников энергии. По данным Министерства энергетики, этот законопроект уже готов и согласован с различными структурами. Далее документ будет представлен в Администрацию президента, а затем - в Милли Меджлис. В нем предусматривается поддержка как крупных, так и малых проектов, связанных с производством альтернативной энергии.

В соответствии с распоряжением главы государства "О мерах по реализации пилотных проектов в сфере использования возобновляемых источников энергии" от 5 декабря 2019 года создана комиссия, а для исполнения мероприятий - семь рабочих групп. Готовятся предложения по выделению земельных участков под пилотные проекты, предоставлению государственной гарантии инвесторам, подключению электростанций к электрическим сетям, предоставлению госгарантии на реализацию проектов.

После принятия закона о возобновляемых источниках энергии наряду с пилотными проектами, планируется проведение аукционов по выбранным территориям. Аукционы планируется провести в этом году. Несмотря на то, что Азербайджан является нефтегазодобывающей и нефтеэкспортирующей страной, уделяется внимание диверсификации энергоисточников, и, принимая во внимание то, какой вклад в укрепление энергетической безопасности вносит увеличение доли возобновляемой энергии в производстве электроэнергии, предпринимает шаги по расширению ее использования.

Польза возобновляемой энергии для Азербайджана

Наряду с диверсификацией источников энергии, в мире актуальными являются вопросы удовлетворения спроса на энергию без ущерба для окружающей среды, и в этом смысле сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу с использованием возобновляемых источников энергии является неоценимым вкладом в экологию. Одной из основных областей, порождающих выбросы углерода, является электроэнергия. Увеличение доли возобновляемой энергии в производстве электроэнергии также значительно сократит выбросы углеводородов. Это также соответствует обязательствам Парижского соглашения. Подписав в 2016 году Парижское соглашение, Азербайджан взял на себя обязательство по поддержанию глобального температурного роста на уровне двух градусов по шкале Цельсия и в соответствии с требованиями Парижского климатического соглашения, до 2030 года планируется снижение уровня выбросов парниковых газов на 35%.

Экономия природного газа

В настоящее время доля использования природного газа в производстве электроэнергии в Азербайджане составляет 93%. На сегодняшний день Азербайджан при получении электроэнергии практически не использует каменный уголь и дизель. Увеличение доли возобновляемой энергии в энергетическом балансе страны позволит экономить природный газ. Сохранение природного газа окажет положительное влияние на рост валютных доходов страны.

По расчетам, применение мер по повышению энергоэффективности в энергетическом секторе позволит Азербайджану экономить 1,99 млрд кубометров газа в год. Годовая экономия от энергоэффективности составит 314,9 млн долларов США.

Возобновляемые источники энергии являются решением для энергообеспечения мест, где добыча природного газа технически невозможна и экономически неэффективна. В стране определены 265 таких неэффективных населенных пунктов, в которых в среднем насчитывается 11 жилых домов. В настоящее время предпринимаются шаги в устранении этой проблемы.

Возобновляемая энергия приведет к росту занятости

Развитие возобновляемых источников энергии в Азербайджане даст толчок развитию промышленности и иных отраслей экономики страны. В Азербайджане уже производится оборудование и солнечные панели для малых электростанций. Строительно-монтажные работы и другое производство, составляющее основную себестоимость станций, работающих на возобновляемой энергии, вносит вклад в экономического развития.

Это приводит к росту стоимости ВВП, открытию новых рабочих мест. Развитие возобновляемых источников энергии окажет влияние на формирование новых источников доходов в рамках новой цепной системы экономики в Азербайджане и придаст толчок развитию промышленности в Азербайджане. Все это говорит об эффективности использования возобновляемой энергии.