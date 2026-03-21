Иран спустя три дня возобновил поставки газа в Ирак

Иран в субботу восстановил газовые поставки в Ирак, которые играют ключевую роль в обеспечении страны электроэнергией.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление иракского Минэнерго.

"Иранский газ снова поступает на территорию Ирака в объеме 5 млн кубометров в сутки", - говорится в сообщении.

Телеканал отмечает, что выработка электроэнергии в Ираке в существенной степени зависит от импорта газа из соседнего Ирана.

Газовый экспорт из Ирана в Ирак был прекращен 19 марта после того, как в ходе совместной американо-израильской военной операции был нанесен удар по иранскому газовому месторождению "Южный Парс". До начала военных действий между Тегераном и Багдадом действовала договоренность о поставках порядка 50 млн кубометров газа в сутки в летний период и около 25 млн кубометров в зимние месяцы.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.