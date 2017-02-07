Иран обнаружил новое месторождение с запасами 15 млрд баррелей

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Иран обнаружил новые запасы нефти в размере 15 млрд баррелей‎, из которых 2 млрд баррелей – извлекаемые. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

Кроме того, Иран прирастил запасы газа на 1,8 трлн кубометров, около половины из которых - извлекаемые, приводятся в релизе слова управляющего директора NIOC Али Кардора (Ali Kardor). Он также отметил, что для использования этих резервов необходимы огромные инвестиции и современные технологии. Кардор также сообщил, что Иран уже до апреля выйдет на мощность добычи нефти около четырех миллионов баррелей в сутки. После снятия санкций в январе 2016 года производство нефти было на уровне немногим больше 2 млн баррелей в день.

Аналитическая группа Report отмечает, что эта новость привела к падению нефтяных цен ниже уровня 56 долларов/баррель. Дальнейшую цену на нефть определят показатели добычи и запасов нефти в США, опубликование которых ожидается сегодня и завтра, а также данные о количестве активных нефтяных скважин.