О нас
Report Georgia

Иран назвал ложью заявление США о задержании танкеров с нефтью

Иран назвал ложью заявление США о задержании танкеров с нефтью СМИ ранее сообщили, что американцы задержали иранские суда, направлявшиеся в Венесуэлу
Энергетика
15 августа 2020 г. 13:13
Иран назвал ложью заявление США о задержании танкеров с нефтью

Утверждение США о том, что они задержали четыре танкера с иранской нефтью, является ложью, чтобы прикрыть свой «позор и унижение».

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

СМИ ранее сообщили, что американцы задержали иранские суда, направлявшиеся в Венесуэлу. Минюст США в пятницу, 14 августа, заявил о конфискации топлива.

«Они увидели, что сильно опозорились, и среди всего этого (отклонение Совбезом ООН резолюции США по оружейному эмбарго) решили сделать заявление, которое тоже оказалось ложью, о том, что взяли четыре иранских танкера в международных водах и направили их (к себе-ред.). Каждое из этих слов — неправда: это были не иранские танкеры, у них не было иранских флагов»,— заявил Роухани в эфире телевидения.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Он обвинил организацию в том, что она не выполняет свою миссию.

Напомним, по отношению к Ирану действует специальный разрешительный режим, который стал частью «ядерной сделки». Страна, желающая продать Ирану вооружения, в теории может это сделать, обратившись за разрешением к Совбезу. Однако заранее ясно, что США заблокируют сделку. Действие этого режима истекает 18 октября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Həsən Ruhani: "Tankerlərin saxlanılması yalandır"

Новости партнеров

Самое важное

Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
15 августа 2020 г. 10:31
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
14 августа 2020 г. 17:44
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
13 августа 2020 г. 12:26
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением
12 августа 2020 г. 14:51
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Водитель без страховки совершил ДТП
ФотоВодитель без страховки совершил ДТП
11 августа 2020 г. 22:14
В Азербайджане отметят 100-летие Ахмедийи Джебраилова
ФотоВ Азербайджане отметят 100-летие Ахмедийи Джебраилова
11 августа 2020 г. 18:16
Мевлют Чавушоглу: Мы увеличим объем закупаемого у Азербайджана газа
Мевлют Чавушоглу: Мы увеличим объем закупаемого у Азербайджана газа
11 августа 2020 г. 14:18
На следующей неделе начинается месяц Мухаррам
На следующей неделе начинается месяц Мухаррам
10 августа 2020 г. 10:41
К азербайджано-турецким учениям привлечен спецназ
ФотоК азербайджано-турецким учениям привлечен спецназ
9 августа 2020 г. 11:55

Последние новости

13:57
TƏBİB: Мечети не будут открыты  Религия
13:46
В одном из бакинских роддомов скончался новорожденный  Происшествия
13:42
Завтра в Баку будет ветрено и пасмурно  Экология
13:23
Оперштаб прокомментировал вероятность открытия крупных торговых центров  Внутренняя политика
13:17
Движение общественного транспорта на выходных может быть восстановлено  Внутренняя политика
13:13
Иран назвал ложью заявление США о задержании танкеров с нефтью Энергетика
13:11
Помощник президента: У нас достаточно ресурсов Внутренняя политика
13:04
Японцев возмутила новая российская монета Финансы
12:57
В России началось производство вакцины от коронавируса В регионе
12:46
Обнародовано официальное заявление о возвращении наших сограждан из-за рубежа  Внутренняя политика
12:37
ФотоАрмяне незаконно заселяют Кяльбаджар  Внутренняя политика
12:25
Хикмет Гаджиев: Как только вакцина поступит на рынок, будет ввезена в страну   Внутренняя политика
11:53
В России за сутки от коронавируса умерли 119 человек В регионе
11:46
Во Франции будут производить маски для глухонемых Другие страны
11:42
Завотделом: Рассматривается вопрос открытия учебных заведений Наука и образование
Вся новостная лента