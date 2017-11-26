Ирак пригласит зарубежные компании участвовать в развитии 9 новых нефтегазовых блоков

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Ирак пригласит зарубежные компании участвовать в разведке и развитии девяти новых нефтегазовых блоков недалеко от границ с Ираном и Кувейтом, сообщило министерство нефти страны.

Как передает Report, об этом сообщил официальный сайт ведомства со ссылкой на главу министерства Джаббара аль-Лаиби.

По его словам, в понедельник пройдет пресс-конференция "с целью пригласить мировые компании для инвестиций и содействия разведке, развитию и добыче на девяти нефтегазовых блоках".

Отмечается, что один из блоков расположен в территориальных водах Ирака, а остальные в различных провинциях на юге и востоке страны.