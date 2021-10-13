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Ильхам Алиев: Сейчас мы должны смотреть в будущее, так как открыли новые газовые месторождения

Ильхам Алиев: Сейчас мы должны смотреть в будущее, так как открыли новые газовые месторождения "Мы в основном были сосредоточены на завершении строительства Трансадриатического трубопровода, который является последним компонентом Южного газового коридора".
Энергетика
13 октября 2021 г. 13:38
Ильхам Алиев: Сейчас мы должны смотреть в будущее, так как открыли новые газовые месторождения
Ильхам Алиев

"Мы в основном были сосредоточены на завершении строительства Трансадриатического трубопровода, который является последним компонентом Южного газового коридора".

Как сообщает Report, об этом 7 октября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica.

"31 декабря прошлого года первый газ начал поставляться в Европу, и Италия уже начала получать газ из Азербайджана. Как известно, Южный газовый коридор обеспечит итальянский рынок газом в объеме 8 млрд кубометров и даже большем объеме. То есть эта работа уже завершена. А сейчас мы должны смотреть в будущее, потому что мы открыли новые газовые месторождения. Тем не менее, мы также планируем добывать больше газа с существующих месторождений. Вместе с иностранными инвесторами мы также вкладываем крупные инвестиции в возобновляемые источники энергии", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: "Now we must focus on the future because we have discovered new gas fields"
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "İndi biz gələcəyə baxmalıyıq, çünki biz yeni qaz yataqları kəşf etmişik"

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