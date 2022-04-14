О нас
Аудио новости

Ильхам Алиев: Сегодня важность Южного газового коридора становится все более очевидной

Ильхам Алиев: Сегодня важность Южного газового коридора становится все более очевидной "Уже более года Азербайджан является экспортером природного газа в Европу, и Албания всегда поддерживала эту инициативу".
Энергетика
14 апреля 2022 г. 19:40
Ильхам Алиев: Сегодня важность Южного газового коридора становится все более очевидной

"Уже более года Азербайджан является экспортером природного газа в Европу, и Албания всегда поддерживала эту инициативу".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с находящимся с официальным визитом в нашей стране премьер-министром Албании Эди Рамой один на один.

"Высокопоставленные представители вашей страны всегда принимали участие в заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора и внесли большой вклад в реализацию этого проекта. То есть мы в команде, состоящей из стран, реализовавших этот исторический проект. Считаю, что сегодня важность Южного газового коридора и, в частности, Трансадриатического газопровода еще более очевидна", - сказал Ильхам Алиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ilham Aliyev: Importance of SGC becoming more and more obvious now
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bu gün Cənub Qaz Dəhlizinin əhəmiyyəti daha qabarıq görünür"

Самое читаемое

Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
8 апреля 2022 г. 15:09
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
11 апреля 2022 г. 23:32
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
9 апреля 2022 г. 17:54
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
9 апреля 2022 г. 12:18
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
8 апреля 2022 г. 13:27
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
11 апреля 2022 г. 22:20
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
9 апреля 2022 г. 17:48
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
11 апреля 2022 г. 10:29
Спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении к Харькову
Спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении к Харькову
10 апреля 2022 г. 11:45
Эльман Рустамов покидает пост главы Центробанка
Эльман Рустамов покидает пост главы Центробанка
11 апреля 2022 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi