Ильхам Алиев: Сегодня важность Южного газового коридора становится все более очевидной

"Уже более года Азербайджан является экспортером природного газа в Европу, и Албания всегда поддерживала эту инициативу".

"Уже более года Азербайджан является экспортером природного газа в Европу, и Албания всегда поддерживала эту инициативу".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с находящимся с официальным визитом в нашей стране премьер-министром Албании Эди Рамой один на один.

"Высокопоставленные представители вашей страны всегда принимали участие в заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора и внесли большой вклад в реализацию этого проекта. То есть мы в команде, состоящей из стран, реализовавших этот исторический проект. Считаю, что сегодня важность Южного газового коридора и, в частности, Трансадриатического газопровода еще более очевидна", - сказал Ильхам Алиев.