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    Ильхам Алиев: Реализация Южного газового коридора является одной из стратегических целей Азербайджана

    ​Об этом президент Ильхам Алиев заявил в ходе 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора© AzerTag

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Реализация проекта "Южный газовый коридор" является одной из стратегических целей Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в ходе 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

    Глава государства отметил, что ведущие финансовые учреждения мира внесли свой вклад в проект Южного газового коридора: "Реализация крупномасштабных проектов демонстрирует создание сильной и эффективной команды и способствует дальнейшему укреплению международного сотрудничества. Цель создания Консультативного совета Южного газового коридора - скоординировать наши усилия".

    Президент также отметил, что реализация проекта вносит долгосрочный вклад в создание инфраструктуры.

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