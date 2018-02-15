Ильхам Алиев: Реализация Южного газового коридора является одной из стратегических целей Азербайджана

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Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Реализация проекта "Южный газовый коридор" является одной из стратегических целей Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в ходе 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

Глава государства отметил, что ведущие финансовые учреждения мира внесли свой вклад в проект Южного газового коридора: "Реализация крупномасштабных проектов демонстрирует создание сильной и эффективной команды и способствует дальнейшему укреплению международного сотрудничества. Цель создания Консультативного совета Южного газового коридора - скоординировать наши усилия".

Президент также отметил, что реализация проекта вносит долгосрочный вклад в создание инфраструктуры.