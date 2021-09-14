IEA сообщило о сокращении мировой добычи нефти

Мировая добыча нефти в августе снизилась на 0,54 миллиона баррелей в сутки по сравнению с июлем, до 96,1 миллиона баррелей в сутки.

Мировая добыча нефти в августе снизилась на 0,54 миллиона баррелей в сутки по сравнению с июлем до 96,1 миллиона баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в сентябрьском докладе Международного энергетического агентства (IEA).

Внеплановые перебои компенсируют увеличения добычи от ОПЕК+, уточняется в докладе.

Добыча нефти стран ОПЕК в августе выросла на 210 тысяч баррелей в сутки к июлю, до 26,89 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе IEA. Лидерами роста являются Саудовская Аравия и Ирак.

Саудовская Аравия в августе увеличила добычу нефти до 9,56 миллиона баррелей в сутки против 9,46 миллиона баррелей в сутки в июле. Но королевство все еще перевыполняет свою норму по сокращению добычи нефти на 3%.