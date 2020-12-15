IEA обновило прогнозы по мировой добыче нефти в 2021 году

Добыча нефти в мире в 2020 году сократится на 6,6 миллиона баррелей в сутки

Добыча нефти в мире сократится на 6,6 миллиона баррелей в сутки в 2020 году и вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2021 году при условии 100%-го соблюдения сделки ОПЕК+.

Как передает Report, об этом говорится в декабрьском докладе Международного энергетического агентства (IEA).

"За весь год объем добычи нефти в мире должен сократиться на 6,6 миллиона баррелей в сутки и увеличиться на 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2021 году при условии 100% выполнения условий сделки ОПЕК +", — говорится в докладе.

При этом, по оценке агентства, ОПЕК+ в ноябре выполнило соглашение о сокращении добычи на 101%. Показатель стран ОПЕК составил 105%, стран вне ОПЕК — 95%.

Напомним, что новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в период до августа, а далее — на 7,7 миллиона до конца 2020 года. Согласно условиям, 10 из 13 стран ОПЕК, участвующих в сделке, с августа ослабили ограничения по добыче на 1,2 миллиона баррелей в сутки — до 4,868 миллиона. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, но для Саудовской Аравии — отметка в 11 миллионов баррелей.

В январе ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Это соответствует сокращению на 7,2 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года, тогда как изначальные условия сделки предполагали выход в январе на 5,8 миллиона. Далее в зависимости от условий рынка ОПЕК+ будет принимать решения по уровню добычи на следующий месяц, с шагом не более 500 тысяч баррелей в сутки.

Отметим, что в ноябре этого года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) по Азербайджану составила 686,2 тыс. баррелей. Из них 587 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть и 99,2 тыс. баррелей на конденсат.

Таким образом, Азербайджан полностью выполнил обязательство по сокращению добычи.

Согласно Декларации о сотрудничестве, Азербайджан в августе-декабре текущего года должен сохранить производство сырой нефти в объеме 587 тыс. баррелей в сутки. Добыча на АЧГ должна быть снижена к уровню 2018 года с 567 тыс. до 461 тыс. баррелей, по SOCAR (ПО "Азнефть", СП и ОК) – со 151 тыс. до 126 тыс. баррелей.