IEA: Мировой спрос на электроэнергию в 2020 г. упадет до рекордного уровня

Оживление в 2021 году станет относительно низким по сравнению с показателем 2010 года, следовавшего за мировым финансовым кризисом

Международное энергетическое агентство (IEA) улучшило прогноз по мировому спросу на электроэнергию по итогам 2020 года, но падение показателя все равно станет рекордным с середины XX века.

Как передает Report, это следует из отчета агентства.

"По прогнозу, мировой спрос на электроэнергию в 2020 году упадет примерно на 2%, что станет самым большим снижением в годовом выражении с середины XX века и намного превысит падение спроса на электроэнергию на 0,6% в 2009 году, последовавшее за мировым финансовым кризисом", — говорится в отчете.

В апреле IEA прогнозировало падение спроса на электроэнергию на рекордные 5%.

В Евразии показатель по итогам 2020 года упадет на 3%, ожидает агентство. В то же время Китай станет единственной крупной экономикой, в которой, напротив, спрос на электроэнергию вырастет на 2%.

"С восстановлением мировой экономики в 2021 году ожидается рост мирового спроса на электроэнергию на 3%. Это оживление станет относительно низким по сравнению с показателем 2010 года, следовавшего за мировым финансовым кризисом, когда спрос на электроэнергию вырос на 7,2%", — добавляет агентство.