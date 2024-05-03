BP: До сих пор инвестиции компании и ее партнеров в Азербайджане составили 85 млрд долларов

До сих пор инвестиции компании BP, являющейся оператором нескольких крупных проектов на Каспии, и ее партнеров в проекты в Азербайджане составили 85 млрд долларов США.
Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент компании BP по Каспийскому региону Бахтияр Аслабейли.
За весь период с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" добыто более 4,3 млрд баррелей нефти, отметил он. Порядка 50 млрд кубометров попутного газа до сих пор передано безвозмездно правительству Азербайджана, а с месторождения "Шах-Дениз" с начала его разработки добыто более 200 млрд кубометров природного газа.