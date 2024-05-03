BP: До сих пор инвестиции компании и ее партнеров в Азербайджане составили 85 млрд долларов

BP: До сих пор инвестиции компании и ее партнеров в Азербайджане составили 85 млрд долларов

До сих пор инвестиции компании BP, являющейся оператором нескольких крупных проектов на Каспии, и ее партнеров в проекты в Азербайджане составили 85 млрд долларов США.

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