ICGB использовала последний транш кредита ЕИБ для реализации IGB

Проектная компания ICGB использовала последний транш долгосрочного кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для реализации газового интерконнектора Греция-Болгария.

Проектная компания ICGB использовала последний транш долгосрочного кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для реализации газового интерконнектора Греция-Болгария.

Об этом Report сообщили в компании.

"Общая стоимость проекта IGB составляет 253 млн евро, которые обеспечиваются за счет финансирования от акционеров BEH и IGI Poseidon, 109,9 млн евро в виде кредита от ЕИБ, 45 млн евро в рамках Европейской энергетической программы восстановления (EEPR) и 39 млн евро, выделенных в рамках операционной программы "Инновации и конкурентоспособность" (OPIC 2014-2020)", - отмечает компания.

Помимо этого, к концу календарного года будут поданы заявки на использование последних платежей в рамках OPIC и KEEPER для реализации газового интерконнектора Греция-Болгария.

Газопровод Греция-Болгария введен в коммерческую эксплуатацию в начале октября. Напомним, что IGB предусматривает транспортировку в Болгарию "голубого топлива", добытого в рамках II этапа эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Государственная компания Bulgargaz EAD подписала контракт с консорциумом "Шахдениз" на поставку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский природный газ сможет удовлетворить 25-30% потребностей Болгарии.

150 километров трубопровода общей протяженностью 182 километров пролегают через территорию Болгарии. Годовая пропускная способность трубопровода предполагается в объеме 3-5 млрд кубометров.