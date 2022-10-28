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ICGB использовала последний транш кредита ЕИБ для реализации IGB

ICGB использовала последний транш кредита ЕИБ для реализации IGB Проектная компания ICGB использовала последний транш долгосрочного кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для реализации газового интерконнектора Греция-Болгария.
Энергетика
28 октября 2022 г. 17:13
ICGB использовала последний транш кредита ЕИБ для реализации IGB

Проектная компания ICGB использовала последний транш долгосрочного кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для реализации газового интерконнектора Греция-Болгария.

Об этом Report сообщили в компании.

"Общая стоимость проекта IGB составляет 253 млн евро, которые обеспечиваются за счет финансирования от акционеров BEH и IGI Poseidon, 109,9 млн евро в виде кредита от ЕИБ, 45 млн евро в рамках Европейской энергетической программы восстановления (EEPR) и 39 млн евро, выделенных в рамках операционной программы "Инновации и конкурентоспособность" (OPIC 2014-2020)", - отмечает компания.

Помимо этого, к концу календарного года будут поданы заявки на использование последних платежей в рамках OPIC и KEEPER для реализации газового интерконнектора Греция-Болгария.

Газопровод Греция-Болгария введен в коммерческую эксплуатацию в начале октября. Напомним, что IGB предусматривает транспортировку в Болгарию "голубого топлива", добытого в рамках II этапа эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Государственная компания Bulgargaz EAD подписала контракт с консорциумом "Шахдениз" на поставку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский природный газ сможет удовлетворить 25-30% потребностей Болгарии.

150 километров трубопровода общей протяженностью 182 километров пролегают через территорию Болгарии. Годовая пропускная способность трубопровода предполагается в объеме 3-5 млрд кубометров.

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