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Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Международная ассоциация экономики энергетики (IAEE) планирует открыть представительство в Баку. Об этом заявил Report президент IAEE Гюркан Кумбароглу.

Он отметил, что в настоящее время ведутся переговоры по данному вопросу. Г.Кумбароглу не исключил, что бакинское представительство будет осуществлять деятельность также в качестве регионального центра.

Президент IAEE также коснулся проходящей в Баку первой Евразийской конференции Международной ассоциации экономики энергетики (IAEE) на тему “Развивающиеся экономики энергетики Каспийского региона: изменения и возможности”: "Мы находимся в периоде, когда на энергетическом рынке меняются игроки, вновь раздаются карты. С этой позиции первая региональная конференция имеет большое значение, так как до сегодняшнего дня экономика энергетики евразийского региона недостаточно исследовалась".

Г.Кумбароглу подчеркнул, что на конференции принимает участие 77 делегатов из 21 страны и для первой конференции это важные показатели: "С учетом того, что у многих здесь имелось очень мало сведений об IAEE, мы достигли успешных результатов. Приход в этот регион организации, созданной в 1977 году и имеющей 4 500 членов в 102 странах, повысит значимость энергетического рынка региона".