Худатян: Ереван и Анкара оценят инвестиции в объединение энергосетей

Армения и Турция намерены определить объем инвестиций, необходимых для соединения энергосистем двух стран.

Как сообщает Report cо ссылкой армянские СМИ, об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян на брифинге после заседания правительства.

Он напомнил, что данный вопрос обсуждался с министром энергетики Турции Алпарсланом Байрактаром на полях Саммита по ядерной энергетике в Париже 10 марта.

"Принято решение провести исследование, чтобы определить объем необходимых инвестиций. Мы готовы начать эту работу в ближайшее время и рассчитываем на аналогичный подход со стороны турецких партнеров", - отметил Худатян.