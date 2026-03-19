Худатян: Ереван и Анкара оценят инвестиции в объединение энергосетей
Энергетика
- 19 марта, 2026
- 16:38
Армения и Турция намерены определить объем инвестиций, необходимых для соединения энергосистем двух стран.
Как сообщает Report cо ссылкой армянские СМИ, об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян на брифинге после заседания правительства.
Он напомнил, что данный вопрос обсуждался с министром энергетики Турции Алпарсланом Байрактаром на полях Саммита по ядерной энергетике в Париже 10 марта.
"Принято решение провести исследование, чтобы определить объем необходимых инвестиций. Мы готовы начать эту работу в ближайшее время и рассчитываем на аналогичный подход со стороны турецких партнеров", - отметил Худатян.
Последние новости
17:03
Фото
ЦБА обсудил улучшение условий кредитования для бизнесаФинансы
17:03
Объявлена дата начала занятий в школах после праздничных каникулНаука и образование
17:01
Марта Кос: ЕС выделяет 140 млн евро Армении на реформыВ регионе
16:54
В Азербайджане утверждены правила безопасности при эксплуатации дымоходовЭнергетика
16:53
Хикмет Гаджев: Политический диалог Азербайджана со странами NB8 продолжает развиватьсяВнешняя политика
16:51
Shell оценивает ущерб газовому заводу в Катаре после атаки ИранаДругие страны
16:48
Мгер Григорян: Евросоюз поможет Армении подключиться к ТМТМВ регионе
16:45
Prior Leasing разместит облигации на 1 млн манатов с доходностью 15%Финансы
16:40