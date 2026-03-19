    Худатян: Ереван и Анкара оценят инвестиции в объединение энергосетей

    Энергетика
    • 19 марта, 2026
    • 16:38
    Худатян: Ереван и Анкара оценят инвестиции в объединение энергосетей

    Армения и Турция намерены определить объем инвестиций, необходимых для соединения энергосистем двух стран.

    Как сообщает Report cо ссылкой армянские СМИ, об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян на брифинге после заседания правительства.

    Он напомнил, что данный вопрос обсуждался с министром энергетики Турции Алпарсланом Байрактаром на полях Саммита по ядерной энергетике в Париже 10 марта.

    "Принято решение провести исследование, чтобы определить объем необходимых инвестиций. Мы готовы начать эту работу в ближайшее время и рассчитываем на аналогичный подход со стороны турецких партнеров", - отметил Худатян.

    Давид Худатян Армяно-турецкие отношения Объединение энергосистем Алпарслан Байрактар
    Xudatyan: Ermənistan Türkiyə ilə enerji infrastrukturunun birləşdirilməsi istiqamətində addımlar atır
    Ты - Король

    17:03
    Фото

    ЦБА обсудил улучшение условий кредитования для бизнеса

    Финансы
    17:03

    Объявлена дата начала занятий в школах после праздничных каникул

    Наука и образование
    17:01

    Марта Кос: ЕС выделяет 140 млн евро Армении на реформы

    В регионе
    16:54

    В Азербайджане утверждены правила безопасности при эксплуатации дымоходов

    Энергетика
    16:53

    Хикмет Гаджев: Политический диалог Азербайджана со странами NB8 продолжает развиваться

    Внешняя политика
    16:51

    Shell оценивает ущерб газовому заводу в Катаре после атаки Ирана

    Другие страны
    16:48

    Мгер Григорян: Евросоюз поможет Армении подключиться к ТМТМ

    В регионе
    16:45

    Prior Leasing разместит облигации на 1 млн манатов с доходностью 15%

    Финансы
    16:40

    Более 500 инвесторов проявили интерес к облигациям ABB

    Финансы
