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    Хошбахт Юсифзаде: Наряду с Азербайджаном, еще несколько стран получат выгоду от проекта ЮГК

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ "Наряду с Азербайджаном, еще несколько стран получат выгоду от проекта Южного газового коридора".

    Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде.

    Он отметил, что проект Южного газового коридора имеет большое значение как для Азербайджана, так и для Грузии, Турции и европейских стран.

    Х. Юсифзаде подчеркнул важность созданной инфраструктуры: 

    "Можно добывать миллиарды кубометров газа, однако это не имеет никакого значения без организации его транспортировки и продаж. Раньше не было возможности выводить газ на международные рынки. У нас есть огромные запасы газа и большой потенциал. Южный газовый коридор позволит транспортировать газ на международные рынки, что очень важно".

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