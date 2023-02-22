Хошбахт Юсифзаде: Азербайджан получил 60% добытой нефти в качестве прибыли

С нефтегазового месторождения “Азери-Чыраг-Гюнешли” (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспия, добыто 570 миллионов тонн нефти, 205 миллиардов кубометров природного газа.

С нефтегазового месторождения “Азери-Чыраг-Гюнешли” (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспия, добыто 570 миллионов тонн нефти, 205 миллиардов кубометров природного газа.

Как передает Report, об этом сообщил первый вице-президент Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде во время выступления на мероприятии, посвященном 100-летнему юбилею со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

X.Юсифзаде подчеркнул, что 60%, или 345 миллионов тонн нефти, добытой на этих месторождениях, продавалось в качестве прибыльной нефти Азербайджана, что дало большой толчок развитию экономики страны.

Первый вице-президент SOCAR заявил, что "Контракт века" - это первый шедевр Гейдара Алиева: "С подписанием "Контракта века" все страны, все компании поняли, что Азербайджан является стабильной страной. Здесь можно работать. Не случайно после этого Контракта было подписано 35 договоров. "Контракт века" имеет важное экономическое значение.

Если в 1997 году годовая добыча нефти в Азербайджане составляла 9 млн тонн, то с реализацией "Контракта века" добыча нефти в 2010 году увеличилась в 5,6 раза и достигла 51 миллиона тонн".