Министр энергетики Саудовской Аравии: Волатильность на рынке нефти объясняется спекулятивными процессами

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Снижение цены нефти до 57 долларов за баррель объясняется временными спекулятивными процессами, которые происходят на рынке, а также под действием геополитических процессов.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

Он отметил, что решение ОПЕК+ позволит стабилизировать рынок.

"С тем, что сейчас происходит на рынке нефти, нужно просто подождать. Сейчас нефть находится под действием многих нефундаментальных факторов и процессов, включая разрешения на экспорт нефти Ирана, торговые трения между США и Китаем. Это также включает многие спекулятивные моменты - инвесторы закрывают свои позиции в нефти. Мы в ОПЕК+ не принимаем это близко к сердцу. Мы следим за базовыми тенденциями. Я на 100% уверен, что мы стабилизируем баланс на рынке в 2019 году", - сказал министр.

По его мнению, уже к концу первого квартала запасы нефти снизятся.

Напомним, что ОПЕК и ключевые страны - производители нефти, не входящие в картель, 7 декабря договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, чтобы избежать переизбытка предложения из-за роста добычи в США и смягчения санкций против Ирана.