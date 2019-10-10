Гюркан Кумбароглу: Инвестиции SOCAR в Турцию способствуют процветанию, миру и стабильности региона

Инвестиции SOCAR в Турцию способствуют процветанию, миру и стабильности, обеспечению энергетической безопасности не только Азербайджана и Турции, но и всего региона Евразии, в частности, Европы.

Об этом Report сообщил президент Ассоциации по энергетической экономике Турции, преподаватель Босфорского университета, профессор Гюркан Кумбароглу.

"Огромные инвестиции SOCAR в энергетику Турции вывели выражение "Одна нация – два государства" на новый рубеж, показав всем силу этой нации. Азербайджанский газ, транспортируемый посредством TANAP, заменит уголь, который до сих пор широко используется в частности в балканских странах.

Использование такого надежного и чистого источника энергии как газ, будет способствовать сокращению выбросов в атмосферу диоксида серы, вредных частиц, эмиссий оксида озота и диоксида углерода, вызывающих глобальное потепление, и поддержит устойчивое развитие стран", - сказал Кумбароглу.

Преподаватель Босфорского университета, профессор Гюркан Кумбароглу "Огромные инвестиции SOCAR в энергетику Турции вывели выражение "Одна нация – два государства" на новый рубеж, показав всем силу этой нации".

Он отметил, что значительные инвестиции SOCAR в энергетику Турции являются дверью Азербайджана в Европу: "Это станет некой синергией в отношении политики европейских стран против Турции и Азербайджана. Азербайджан уже становится надежным и значимым поставщиком энергии для Европы, обеспечивая диверсификацию источников".

Эксперт также добавил, что польза от этих инвестиций для Азербайджана оценивается не только с позиции улучшения благосостояния, но и обеспечения комплексного развития других областей.