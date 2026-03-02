Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Gulf Keystone приостановила работу нефтяного месторождения "Шейхан" в Ираке

    Энергетика
    • 02 марта, 2026
    • 13:20
    Gulf Keystone приостановила работу нефтяного месторождения Шейхан в Ираке

    Действующая в Ираке нефтяная компания Gulf Keystone приостановила работу нефтяного месторождения "Шейхан" в регионе Иракский Курдистан на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщают египетские СМИ.

    Отмечается, что решение было принято в качестве меры предосторожности. В компании не предоставили подробностей о продолжительности простоя и о влиянии решения на производство.

    СМИ сообщают, что нефтяное месторождение "Шейхан" является одним из важнейших в Иракском Курдистане, что придает решению о приостановке добычи экономический аспект.

