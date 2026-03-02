İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Energetika
    • 02 mart, 2026
    • 13:51
    İraqda Şeyxan neft yatağının işi dayandırılıb

    İraqda fəaliyyət göstərən "Gulf Keystone" neft şirkəti Yaxın Şərqdə vəziyyətin gərginləşməsi fonunda İraq Kürdüstanı regionundakı "Şeyxan" neft yatağının işini dayandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Misir KİV-ləri məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, qərar ehtiyat tədbiri olaraq qəbul edilib. Şirkətdən işin dayandırılma müddəti və qərarın hasilata təsiri barədə ətraflı məlumat verilməyib.

    KİV-lər bildirib ki, "Şeyxan" neft yatağı İraq Kürdüstanında ən mühüm yataqlardan biridir, bu da hasilatın dayandırılması qərarına iqtisadi aspekt verir.

    İraq İrana hərbi zərbələr
    Gulf Keystone приостановила работу нефтяного месторождения "Шейхан" в Ираке
    Gulf Keystone suspends operations at Shaihan oil field in Iraq

