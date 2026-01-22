Грузия увеличила расходы на импорт топлива и смазочных материалов из Азербайджана

Грузия в 2025 году импортировала из Азербайджана топливо и смазочные материалы на сумму $381,2 млн.

Согласно расчетам Report, основанным на данных Национальной службы статистики Грузии, это на 12% больше показателя 2024 года.

Таким образом, Азербайджан занял 2-е место среди стран-экспортеров топлива и смазочных материалов в Грузию.

В 2025 году Грузия закупила из зарубежных стран топливо и смазочные материалы на сумму $2 млрд, что на 9% больше показателя годичной давности.

В отчетный период Грузия импортировала продукцию из России на $840 млн, из Румынии - на $231 млн, из Болгарии - на $193 млн, из Турции - на $114 млн.

Напомним, что в 2024 году Грузия импортировала из-за рубежа топливо и смазочные материалы на сумму $1 млрд 842 млн, из которых $341 млн пришлось на долю Азербайджана.