    Gürcüstanın Azərbaycandan yanacaq və sürtkü yağları alışına çəkdiyi xərc 12 % artıb

    Energetika
    • 22 yanvar, 2026
    • 13:40
    Ötən il Gürcüstan Azərbaycandan 381,2 milyon ABŞ dolları dəyərində yanacaq və sürtkü yağı idxal edib.

    "Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən 12 % çoxdur.

    Beləliklə, Azərbaycan Gürcüstanın yanacaq və sürtkü yağları tədarük edən ölkələr sırasında 2-ci yerdə qərarlaşıb.

    2025-ci ildə Gürcüstan xarici ölkələrdən 2 milyard ABŞ dolları dəyərində yanacaq və sürtkü yağları alıb ki, bu da 1 il əvvəlki göstəricidən 9 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Gürcüstan Rusiyadan 840 milyon ABŞ dolları, Rumıniyadan 231 milyon ABŞ dolları, Bolqarıstandan 193 milyon ABŞ dolları, Türkiyədən 114 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul idxal edib.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Gürcüstan xaricdən 1 milyard 842 milyon ABŞ dolları dəyərində yanacaq və sürtkü yağı alıb ki, bunun da 341 milyon ABŞ dolları Azərbaycanın payına düşüb.

    Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsi Azərbaycan yanacaq və sürtkü yağı

