​Грузия предложила Азербайджану рассчитывать стоимость газа по специальной формуле

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ "На данный момент проводятся переговоры с Грузией, к которым привлечены большие рабочие группы. Процесс переговоров уже находится на стадии завершения".

Об этом сказал Report директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов.

По его словам, грузинская сторона выдвинула два предложения касательно поставок газа: "Первое заключается в продаже дополнительных объемов газа, второе связано с переходом на специальную формулу, определяющую стоимость продажи газа. Оба предложения конструктивно рассматриваются, и в ближайшие дни мы объявим о результатах".

М.Мамедов отметил, что с переходом на формулу стоимость продаваемого газа будет регулироваться в соответствии с ценами энергоносителей на мировом рынке.

Напомним, что с 2009 года на мировом рынке стоимость газа рассчитывается по специальной формуле с учетом мировых цен на дизельное топливо, мазут и сырую нефть.