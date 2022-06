Хэндс: Азербайджан - важный партнер Великобритании в обеспечении энергобезопасности Европы

Азербайджан - важный партнер Великобритании в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Как передает Report, об этом младший министр по делам предпринимательства, энергетики и экологически чистого развития Великобритании Грег Хэндс написал на своей странице в Twitter.

"Приветствую министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в Департаменте бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании. Азербайджан является важным партнером Великобритании в обеспечении энергетической безопасности в Европе и позволяет союзникам и друзьям диверсифицировать свои поставки газа",- отметил Г. Хэндс.

По его словам, в ходе встречи ему было заявлено о приверженности Азербайджана развитию ВИЭ и вопросам климата.