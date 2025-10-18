Греция более чем вдвое увеличила поставки нефти из Азербайджана

Азербайджан в январе-сентябре этого года экспортировал в Грецию 500 730,69 тонны сырой нефти на сумму 268,49 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, объем экспорта по сравнению с первыми девятью месяцами 2024 года вырос в 2,2 раза, а его стоимость - на 85,4%.

Доля Греции в общем объеме экспорта азербайджанской нефти составила 2,95%.