Греция более чем вдвое увеличила поставки нефти из Азербайджана
Энергетика
- 18 октября, 2025
- 17:11
Азербайджан в январе-сентябре этого года экспортировал в Грецию 500 730,69 тонны сырой нефти на сумму 268,49 млн долларов США.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, объем экспорта по сравнению с первыми девятью месяцами 2024 года вырос в 2,2 раза, а его стоимость - на 85,4%.
Доля Греции в общем объеме экспорта азербайджанской нефти составила 2,95%.
Последние новости
17:24
На Солнце произошла пятая за сутки вспышка - ОБНОВЛЕНОНаука и образование
17:12
МИД Эстонии: Ценим дружеские отношения с АзербайджаномВнешняя политика
17:11
Греция более чем вдвое увеличила поставки нефти из АзербайджанаЭнергетика
16:56
Азербайджан увеличил производство клея на 39%Промышленность
16:27
В давке на церемонии прощания с экс-премьером Кении пострадали сотни человекДругие страны
16:18
В Бангладеш из-за пожара в столичном аэропорту приостановлены полетыДругие страны
16:13
Рамиз Мехтиев освобожден от членства в Совете безопасности АзербайджанаВнутренняя политика
16:12
Экипаж атакованного вблизи Йемена судна эвакуированДругие страны
16:03