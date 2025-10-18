Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Греция более чем вдвое увеличила поставки нефти из Азербайджана

    Энергетика
    • 18 октября, 2025
    • 17:11
    Греция более чем вдвое увеличила поставки нефти из Азербайджана

    Азербайджан в январе-сентябре этого года экспортировал в Грецию 500 730,69 тонны сырой нефти на сумму 268,49 млн долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, объем экспорта по сравнению с первыми девятью месяцами 2024 года вырос в 2,2 раза, а его стоимость - на 85,4%.

    Доля Греции в общем объеме экспорта азербайджанской нефти составила 2,95%.

    экспорт нефти Греция Госкомтаможня
    Yunanıstan Azərbaycandan neft alışını 2 dəfədən çox artırıb

    Последние новости

    17:24

    На Солнце произошла пятая за сутки вспышка - ОБНОВЛЕНО

    Наука и образование
    17:12

    МИД Эстонии: Ценим дружеские отношения с Азербайджаном

    Внешняя политика
    17:11

    Греция более чем вдвое увеличила поставки нефти из Азербайджана

    Энергетика
    16:56

    Азербайджан увеличил производство клея на 39%

    Промышленность
    16:27

    В давке на церемонии прощания с экс-премьером Кении пострадали сотни человек

    Другие страны
    16:18

    В Бангладеш из-за пожара в столичном аэропорту приостановлены полеты

    Другие страны
    16:13

    Рамиз Мехтиев освобожден от членства в Совете безопасности Азербайджана

    Внутренняя политика
    16:12

    Экипаж атакованного вблизи Йемена судна эвакуирован

    Другие страны
    16:03

    Назначен новый первый зампредседателя ANAMA

    Внутренняя политика
    Лента новостей