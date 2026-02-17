Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Дочерняя структура SOCAR завершила сделку по приобретению электростанции в Турции

    Энергетика
    • 17 февраля, 2026
    • 15:57
    Дочерняя структура SOCAR завершила сделку по приобретению электростанции в Турции

    Компания SOCAR Turkiye Enerji, дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана, завершила сделку с турецкой "Gama Enerji" по купле-продаже электростанции "Gama Enerji İç Anadolu" мощностью 870 МВт в Турции.

    Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

    "В Турции под эгидой SOCAR Turkiye Enerji 2 февраля началась эксплуатация Центрально-Анатолийской газотурбинной электростанции комбинированного цикла мощностью 870 МВт, что стало завершением процесса ее купли-продажи", - говорится в информации.

    В ней отмечается, что данная электростанция, являясь одним из стратегических энергетических центров Турции, имеет важное значение для обеспечения безопасности электроснабжения.

    "Благодаря этому приобретению SOCAR Turkiye укрепляет свою существующую деятельность в сфере энергоснабжения и торговли энергоносителями, завершает формирование цепочки создания стоимости "газ-электроэнергия" и значительно повышает гибкость портфеля и устойчивость рынка, поддерживая торговлю электроэнергией за счет собственных производственных мощностей", - говорится в сообщении.

    Как сообщалось, подписание Соглашения по купле-продаже электростанции "Gama Enerji İç Anadolu" мощностью 870 МВт в Турции между SOCAR Turkiye Enerji и Gama Enerji состоялось 23 декабря 2025 года в рамках 2-го Азербайджано-Турецкого инвестиционного форума.

    Согласно документу, 100% доли электростанции мощностью 870 МВт переходит в собственность SOCAR. Стоимость сделки составляет $225 млн.

    Отмечалось, что данная инвестиция не только усиливает позиции SOCAR в сфере производства электроэнергии в Турции, но и способствует дальнейшему углублению стратегического энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

    Турция Gama Enerji İç Anadolu SOCAR Turkiye Enerji электростанция
    Türkiyədəki elektrik stansiyası SOCAR-ın törəmə şirkətinin tərkibində fəaliyyətə başlayıb
    Turkish power plant in Türkiye begins operating under SOCAR subsidiary
    Ты - Король

    Последние новости

    16:32

    Ташкент и Лондон согласовали подготовку совместной "дорожной карты" по развитию сотрудничества

    В регионе
    16:29

    В Азербайджане в январе выдано около 49 тыс. сертификатов "ASAN İmza"

    Финансы
    16:27

    Недалеко от Санкт-Петербурга в здании военной комендатуры произошел взрыв

    В регионе
    16:24

    Домбровскис: Евросоюз планирует запустить кредитный механизм на €90 млрд для Украины в апреле

    Другие страны
    16:09

    В Нукусе пройдет совместная постановка "Аршин мал алан"

    Kультурная политика
    16:09

    ЦБА выдал AFB Bank обязательное к исполнению предписание

    Финансы
    16:05
    Фото

    Азербайджан обсудил c МВФ перспективы сотрудничества

    Финансы
    16:04
    Фото

    В Медиа-школе Report стартовала новая учебная программа 20-й группы

    Медиа
    16:04

    Иран запустил ракеты по Ормузскому проливу в рамках учений

    В регионе
    Лента новостей