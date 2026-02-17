Дочерняя структура SOCAR завершила сделку по приобретению электростанции в Турции

Компания SOCAR Turkiye Enerji, дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана, завершила сделку с турецкой "Gama Enerji" по купле-продаже электростанции "Gama Enerji İç Anadolu" мощностью 870 МВт в Турции.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

"В Турции под эгидой SOCAR Turkiye Enerji 2 февраля началась эксплуатация Центрально-Анатолийской газотурбинной электростанции комбинированного цикла мощностью 870 МВт, что стало завершением процесса ее купли-продажи", - говорится в информации.

В ней отмечается, что данная электростанция, являясь одним из стратегических энергетических центров Турции, имеет важное значение для обеспечения безопасности электроснабжения.

"Благодаря этому приобретению SOCAR Turkiye укрепляет свою существующую деятельность в сфере энергоснабжения и торговли энергоносителями, завершает формирование цепочки создания стоимости "газ-электроэнергия" и значительно повышает гибкость портфеля и устойчивость рынка, поддерживая торговлю электроэнергией за счет собственных производственных мощностей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, подписание Соглашения по купле-продаже электростанции "Gama Enerji İç Anadolu" мощностью 870 МВт в Турции между SOCAR Turkiye Enerji и Gama Enerji состоялось 23 декабря 2025 года в рамках 2-го Азербайджано-Турецкого инвестиционного форума.

Согласно документу, 100% доли электростанции мощностью 870 МВт переходит в собственность SOCAR. Стоимость сделки составляет $225 млн.

Отмечалось, что данная инвестиция не только усиливает позиции SOCAR в сфере производства электроэнергии в Турции, но и способствует дальнейшему углублению стратегического энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.