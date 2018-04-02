Гражданин Азербайджана назначен вице-президентом BP по Австралии

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Директор по планированию и коммерческим операциям BP в Азербайджане, Грузии и Турции, а также в Северной Африке и на Ближнем Востоке Эмиль Исмаилов назначен вице-президентом BP по Австралии.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, он вступит в должность с 1 мая этого года.

На новой должности Э.Исмаилов возглавит бизнес BP по разведке и добыче (Upstream) в Австралии и станет членом руководящей группы BP по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Э.Исмаилов имеет 19-летний опыт работы в нефтегазовой отрасли. Он работал на различных должностях в офисах BP в Баку, Абердине и Лондоне, руководил рядом проектов, деятельностью по совместным предприятиям и деловыми переговорами.

Он окончил факультет международных отношений и права Бакинского государственного университета.