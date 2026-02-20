Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Gran Tierra раскрыла планы по сейсморазведке и бурению в Азербайджане

    Энергетика
    • 20 февраля, 2026
    • 11:06
    Gran Tierra раскрыла планы по сейсморазведке и бурению в Азербайджане

    Компания Gran Tierra Energy Inc. планирует в 2027 году начать сейсмические и буровые работы в рамках подписанного с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) Соглашения о разделе продукции в области разведки, разработки и добычи нефти на перспективном участке в Губе-Прикаспийском регионе Азербайджана.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Gran Tierra.

    По информации компании, контрактная зона охватывает структуру протяженностью около 65 км, из которой добыто более 100 млн баррелей нефти и более 200 млрд кубических футов природного газа.

    В рамках соглашения предусмотрено пять лет на проведение разведки и оценку месторождений, а также 25 лет - на разработку любых экономически целесообразных месторождений с возможностью продления срока разработки ещё на пять лет.

    "Разведочный период состоит из начального трехлетнего этапа, за которым следует второй двухлетний этап. Начальный этап включает в себя проведение гравиметрических исследований, а также обязательство пробурить две скважины и получить данные 3D-сейсмики на площади 250 кв. км. Второй этап предусматривает дополнительное бурение двух скважин и получение данных 3D-сейсмики на площади еще 250 кв. км", - говорится в сообщении.

    После завершения начального этапа компания имеет право перейти ко второму этапу.

    "Gran Tierra планирует начать аэрогравиметрическое исследование в 2026 году, а сейсмические работы и бурение - в 2027 году. Предполагается, что эти работы будут финансироваться за счет прогнозируемых чистых денежных средств, поступающих от операционной деятельности компании", - говорится в информации.

    Как сообщалось, Соглашение о разделе продукции в области разведки, разработки и добычи нефти на перспективном участке в Губе-Прикаспийском регионе Азербайджана было подписано 19 февраля 2026 года. По условиям соглашения, Gran Tierra Energy Inc., которая выступит оператором проекта, получит долю участия в размере 65%.

    "Gran Tierra" Azərbaycanda seysmik kəşfiyyat və qazma planlarını açıqlayıb
