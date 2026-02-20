"Gran Tierra" Azərbaycanda seysmik kəşfiyyat və qazma planlarını açıqlayıb
- 20 fevral, 2026
- 11:38
"Gran Tierra Energy Inc." şirkəti Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ilə imzalanmış Azərbaycanın Quba–Xəzəryanı regionunda yerləşən qurudakı perspektiv sahəsi üzrə Kəşfiyyat, İşlənmə və Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişi çərçivəsində 2027-ci ildə seysmik və qazma işlərinə başlamağı planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Gran Tierra"nın məlumatında bildirilib.
Şirkətin məlumatına görə, müqavilə sahəsi təxminən 65 km uzunluğunda strukturu əhatə edir, buradan 100 milyon bareldən çox neft və 200 milyard kubfutdan çox təbii qaz hasil edilib.
Saziş çərçivəsində yataqların kəşfiyyatı və qiymətləndirilməsi üçün beş il, həmçinin işlənmə müddətinin daha beş il uzadılması imkanı ilə iqtisadi cəhətdən səmərəli olan istənilən yataqların işlənməsi üçün 25 il nəzərdə tutulub.
"Kəşfiyyat dövrü ilkin üçillik mərhələdən və onun ardınca gələn ikinci ikiillik mərhələdən ibarətdir. İlkin mərhələ qravimetrik məlumatların toplanması, həmçinin iki quyunun qazılması və 250 kv. km sahədə 3D-seysmik məlumatların əldə edilməsi öhdəliyini əhatə edir.
İkinci mərhələ isə əlavə iki quyunun qazılmasını və daha 250 kv. km sahədə 3D-seysmik məlumatların əldə edilməsini nəzərdə tutur", - məlumatda qeyd edilib.
Bildirilib ki, şirkət ilkin mərhələ başa çatdıqdan sonra ikinci mərhələyə keçmək hüququna malikdir.
"Gran Tierra" aeroqravimetrik tədqiqatlara 2026-cı ildə, seysmik və qazma işlərinə isə 2027-ci ildə başlamağı planlaşdırır. Bu işlərin şirkətin əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan proqnozlaşdırılan xalis pul vəsaitləri hesabına maliyyələşdiriləcəyi ehtimal edilir", - məlumatda bildirilib.
Xatırladaq ki, 2026-cı il fevralın 19-da SOCAR ilə "Gran Tierra Energy Inc." şirkəti arasında Azərbaycanın Quba–Xəzəryanı regionunda yerləşən qurudakı perspektiv sahəsi üzrə Kəşfiyyat, İşlənmə və Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişi imzalanıb. Sazişin şərtlərinə əsasən, layihənin operatoru qismində çıxış edəcək "Gran Tierra Energy Inc." 65 % iştirak payına malik olacaq.