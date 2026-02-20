İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Gran Tierra" Azərbaycanda seysmik kəşfiyyat və qazma planlarını açıqlayıb

    Energetika
    • 20 fevral, 2026
    • 11:38
    Gran Tierra Azərbaycanda seysmik kəşfiyyat və qazma planlarını açıqlayıb

    "Gran Tierra Energy Inc." şirkəti Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ilə imzalanmış Azərbaycanın Quba–Xəzəryanı regionunda yerləşən qurudakı perspektiv sahəsi üzrə Kəşfiyyat, İşlənmə və Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişi çərçivəsində 2027-ci ildə seysmik və qazma işlərinə başlamağı planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Gran Tierra"nın məlumatında bildirilib.

    Şirkətin məlumatına görə, müqavilə sahəsi təxminən 65 km uzunluğunda strukturu əhatə edir, buradan 100 milyon bareldən çox neft və 200 milyard kubfutdan çox təbii qaz hasil edilib.

    Saziş çərçivəsində yataqların kəşfiyyatı və qiymətləndirilməsi üçün beş il, həmçinin işlənmə müddətinin daha beş il uzadılması imkanı ilə iqtisadi cəhətdən səmərəli olan istənilən yataqların işlənməsi üçün 25 il nəzərdə tutulub.

    "Kəşfiyyat dövrü ilkin üçillik mərhələdən və onun ardınca gələn ikinci ikiillik mərhələdən ibarətdir. İlkin mərhələ qravimetrik məlumatların toplanması, həmçinin iki quyunun qazılması və 250 kv. km sahədə 3D-seysmik məlumatların əldə edilməsi öhdəliyini əhatə edir.

    İkinci mərhələ isə əlavə iki quyunun qazılmasını və daha 250 kv. km sahədə 3D-seysmik məlumatların əldə edilməsini nəzərdə tutur", - məlumatda qeyd edilib.

    Bildirilib ki, şirkət ilkin mərhələ başa çatdıqdan sonra ikinci mərhələyə keçmək hüququna malikdir.

    "Gran Tierra" aeroqravimetrik tədqiqatlara 2026-cı ildə, seysmik və qazma işlərinə isə 2027-ci ildə başlamağı planlaşdırır. Bu işlərin şirkətin əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan proqnozlaşdırılan xalis pul vəsaitləri hesabına maliyyələşdiriləcəyi ehtimal edilir", - məlumatda bildirilib.

    Xatırladaq ki, 2026-cı il fevralın 19-da SOCAR ilə "Gran Tierra Energy Inc." şirkəti arasında Azərbaycanın Quba–Xəzəryanı regionunda yerləşən qurudakı perspektiv sahəsi üzrə Kəşfiyyat, İşlənmə və Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişi imzalanıb. Sazişin şərtlərinə əsasən, layihənin operatoru qismində çıxış edəcək "Gran Tierra Energy Inc." 65 % iştirak payına malik olacaq.

    SOCAR Azərbaycan Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişi
    Gran Tierra раскрыла планы по сейсморазведке и бурению в Азербайджане

    Son xəbərlər

    12:01

    Sülh yaradan bir liderin səfərində antimilli ünsürlərin atdığı addımlar qeyri-əxlaqidir – RƏY

    Daxili siyasət
    12:00

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun yarımfinal oyunları keçiriləcək

    Komanda
    11:58

    Ceyhun Məmmədov: Heç bir təxribat İlham Əliyevin siyasətinə xələl gətirə bilməz

    Daxili siyasət
    11:53

    Çexiya yanvarda Azərbaycandan 82 mindən çox neft alıb

    Energetika
    11:51

    Azərbaycanda dövlət maliyyəsi üzrə sənəd dövriyyəsinin elektronlaşdırılması son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    11:51

    PSJ Kilian Mbappeyə olan borcunun bir hissəsini ödəyib

    Futbol
    11:50

    İlham Əliyevin Sülh Şurasının iclasında iştirakı Azərbaycanın geosiyasi mövqeyinin daha da gücləndiyini təsdiqləyir - RƏY

    Xarici siyasət
    11:50

    Emal edilməmiş almazların rəy olmadan idxalı və ixracına görə cərimələr son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    11:48

    Azər Badamov: İlham Əliyevin qaldığı hotelə soxulmağa cəhd edən bir qrup vətən xaininə azərbaycanlı da demək olmaz

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti