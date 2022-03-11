Госагентство в феврале обеспечило подключение к энергосети 247 предпринимателей

В феврале этого года Агентство по регулированию энергетических вопросов (АРЭВ) при Министерстве энергетики (AERA) приняло и исполнило 247 обращений, поступивших в Технические советы, действующие в 15 центрах “ASAN xidmət", 2 центрах “ASAN Kommunal” и 2 до

В феврале этого года Агентство по регулированию энергетических вопросов (АРЭВ) при Министерстве энергетики (AERA) приняло и исполнило 247 обращений, поступивших в Технические советы, действующие в 15 центрах “ASAN xidmət", 2 центрах “ASAN Kommunal” и 2 домах КОВ (дома КОВ), в связи с подключением объектов предпринимательства к электросетям.

Об этом сообщает Reprot со ссылкой на АРЭВ.

Кроме того, в прошлом месяце было проведено 71 контрольное мероприятие с целью изучения состояния технической эксплуатации электроустановок, соблюдения правил техники безопасности и использования электроэнергии