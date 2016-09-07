Гордон Биррелл: BP постарается сохранить добычу на АЧГ стабильной в следующем году

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ "Переговоры по "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) продолжаются и мы являемся активными участниками этих переговоров. У АЧГ большое будущее, мы намерены работать здесь. Однако все зависит от правительства Азербайджана".

Как передает Report, об этом сообщил журналистам президент BP-Azerbaijan Гордон Биррелл.

По его словам, BP постарается сохранить добычу на АЧГ стабильной в следующем году: "Считаю, что необходимо сохранить добычу стабильной или добиться этого путем снижения объемов добычи".

Представитель BP отметил, что роста цен на нефть в 2016-2017 годах не ожидается: "Необходимо добиться привлечения инвестиций в условиях низких цен на нефть в 2016-2017 годах".