Годовая добыча на I этапе разработки блока "Умид-Бабек" составит 3-4 млрд кубометров газа

© Report/ Firi Salim

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ "Годовая добыча на первом этапе разработки блока "Умид-Бабек" составит предположительно 3-4 млрд кубометров газа".

Как сообщает Report, об этом сказал финансовый директор Nobel Upstream Гусейн Гасымов.

По его словам, все объемы газа, добываемого на начальном этапе, будут поставляться на внутренний рынок.

На следующем этапе полной разработки планируется добывать дополнительно 3-4 млрд кубометров газа, и эти объемы будут направлены на региональный рынок:

"На следующих этапах разработки блока газ может поставляться на европейские рынки через Южный газовый коридор".

Он также отметил, что с 2012 года по настоящее время с месторождения "Умид" добыто менее 2 млрд кубометров газа.

Отметим, что месторождение "Умид" расположено на расстоянии 75 км к югу от Баку и в 40 км от суши. Месторождение открыто в 2010 году. Это первое месторождение, открытое непосредственно SOCAR. По предварительным данным, общие запасы месторождения оцениваются в 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата.

Производство на месторождении началось в 2012 году. В настоящее время здесь действуют 3 эксплуатационные скважины.

Рисковый сервисный контракт "О разведке и разработке морского блока, включающего месторождение "Умид" и перспективные структуры "Бабек" в азербайджанском секторе Каспия" между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и компанией SOCAR Umid Oil&Gaz Ltd. и "Договор о проведении нефтегазовых операций по разведке и разработке морского блока, включающего месторождение "Умид" и перспективные структуры "Бабек" в азербайджанском секторе Каспия" между SOCAR Umid Oil&Gaz Ltd и Umid, Babek Exploration&Production были подписаны 12 января 2017 года. Договор 2 мая утвержден Милли Меджлисом.