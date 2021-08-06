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ГНФАР заработал от реализации проекта "Шахдениз" 71 млн долларов

ГНФАР заработал от реализации проекта "Шахдениз" 71 млн долларов В январе-июле этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) заработал 70,978 млн долларов США от продажи газа и конденсата с месторождения "Шахдениз".
Энергетика
6 августа 2021 г. 17:14
ГНФАР заработал от реализации проекта Шахдениз 71 млн долларов

В январе-июле этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) заработал 70,978 млн долларов США от продажи газа и конденсата с месторождения "Шахдениз".

Как сообщает Report, это в 3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На доходы от продажи конденсата пришлось 57,131 млн долларов (снижение в 2,6 раза).

С 2007 года общий доход от реализации газа и конденсата с "Шахдениз" составил 3 млрд 738 млн долларов.

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil и NİKO (по 10%) и TPAO (19%).

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Версия на азербайджанском языке Bu il ARDNF “Şahdəniz”dən 71 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

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