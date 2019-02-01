Глава PDVSA: США навредили сами себе, введя санкции против компании

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В ближайшей перспективе США столкнутся с ощутимым дефицитом поставок венесуэльской нефти на американский рынок.

Как передает Report, об этом заявил министр нефти Баливарианской республики и глава госкорпорации Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) Мануэль Кеведо в интервью "Известиям".

По его словам, Соединенные Штаты навредили сами себе, введя санкции против PDVSA.

"Мы всегда были надежным источником поставок для США, все эти меры неизбежно повлияют на внутренний рынок, на американских потребителей. Через 10 дней, месяц, они это почувствуют. Будет ощущаться нехватка наших поставок топлива на рынок США", — отметил он.

Кеведо назвал односторонние санкции Вашингтона против Венесуэлы политически мотивированными, поскольку их основные цели "свергнуть легитимное правительство" президента Николаса Мадуро и присвоить нефтяные ресурсы республики. Так, глава PDVSA напомнил, что на территории США работает компания Citgo с венесуэльским капиталом, которая включает важнейшее нефтеперерабатывающее предприятие.

"Вашингтон хочет прийти в нашу страну со своей собственной нефтяной компанией. У них уже есть план, как распорядиться нашей нефтью. Мы называем это открытым, бессовестным грабежом", — заявил Кеведо.

В этой связи он подчеркнул, чем дольше Венесуэла не будет отправлять нефть в США, тем больше вероятность, что ее начнут воровать.

29 января Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении Венесуэлы.