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    США ввели новые санкции против Венесуэлы

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ США ввели новые санкции против Венесуэлы.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в частности, ограничительные меры распространятся на государственную нефтегазовую компанию PDVSA. Вашингтон заблокирует активы корпорации на семь миллиардов долларов.

    Глава Минфина США Стивен Мнучин отметил, что любые покупки венесуэльской нефти могут привести к блокированию счетов покупателей.

    Советник американского президента Джон Болтон добавил, что Вашингтон призывает военных и силы безопасности Венесуэлы признать переход власти в стране.
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