Баку. 29 января. REPORT.AZ/ США ввели новые санкции против Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в частности, ограничительные меры распространятся на государственную нефтегазовую компанию. Вашингтон заблокирует активы корпорации на семь миллиардов долларов.

Глава Минфина США Стивен Мнучин отметил, что любые покупки венесуэльской нефти могут привести к блокированию счетов покупателей.

Советник американского президентадобавил, что Вашингтон призывает военных и силы безопасности Венесуэлы признать переход власти в стране.