Глава OMV: Прогнозируем цену на нефть в 2019 году на уровне 70-80 долларов за баррель

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Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Австрийская нефтегазовая компания OMV прогнозирует цену нефти на 2019 год в диапазоне $70-80 за баррель на фоне сокращения предложения.

Как сообщает Report, об этом в интервью ТАСС сказал глава компании Райнер Зеле.

По его словам, в последние годы слишком мало средств инвестировалось в производство, и теперь фактически есть опасность того, что нефти будет недостаточно на рынке, она будет в дефиците. В то же время Р.Зеле заявил, что не ждет значительного роста инвестиций в сфере.

По его мнению, отдельного внимания инвесторов на рынке сейчас заслуживает сектор нефтехимии: "Спрос на эти нефтепродукты в долгосрочной перспективе будет снижаться. Очевидно, что НПЗ будут переходить на те продукты, которые они смогут производить больше и продавать больше. Что сейчас пользуется спросом? Прежде всего керосин - авиационное топливо и, например, продукты нефтехимии. Поэтому я убежден, что в будущем нам как раз нефтехимией нужно будет заниматься активно".

Глава компании также коснулся деятельность OMV в Иране. По словам главы OMV, компания примет решение о дальнейших закупках нефти у Ирана в связи с грядущими санкциями США для своих НПЗ ближе к ноябрю и рассчитывает в этом вопросе на защитные меры со стороны Еврокомиссии.