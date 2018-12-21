Глава МЭА: Скачка цен на нефть в ближайшее время не будет

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Рост добычи нефти в США изменит баланс на мировом энергетическом рынке.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

По его мнению, страны Ближнего Востока и Россия уже не смогут устанавливать мировые цены на нефть.

"Нефтедобыча в США к 2025 году почти достигнет уровня России и Саудовской Аравии", - сказал глава агентства.

При этом Бирол отметил, что не ожидает в краткосрочной перспективе скачка цен на нефть.

Глава Международного энергетического агентства также прокомментировал решение Катара о выходе из ОПЕК. "Катар - лидер мирового энергорынка. Решение Дохи о выходе из ОПЕК стало сюрпризом", - сказал он.