Глава ЕК: Евросоюз в 2022 году получил больше энергии из солнца, чем из газа

Глава ЕК: Евросоюз в 2022 году получил больше энергии из солнца, чем из газа

Евросоюз (ЕС) в прошлом году выработал больше электричества из солнечной и ветровой энергии, нежели из газа.

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