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Глава ЕК: Евросоюз в 2022 году получил больше энергии из солнца, чем из газа

Глава ЕК: Евросоюз в 2022 году получил больше энергии из солнца, чем из газа Евросоюз (ЕС) в прошлом году выработал больше электричества из солнечной и ветровой энергии, нежели из газа.
Энергетика
18 февраля 2023 г. 15:03
Глава ЕК: Евросоюз в 2022 году получил больше энергии из солнца, чем из газа

Евросоюз (ЕС) в прошлом году выработал больше электричества из солнечной и ветровой энергии, нежели из газа.

Как передает Report, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности. Выступление транслировалось на ее сайте.

"В прошлом году впервые ветер и солнце дали больше электричества, чем газ", - сказала она.

Ранее она отмечала, что Россия сократила за 8 месяцев прошлого года 80% поставок газа в ЕС. Страны региона смогли, по ее словам, заменить выбывшие объемы российского "голубого топлива", не прибегая к отключениям электроэнергии. В частности, союз значительно нарастил поставки СПГ из США.

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