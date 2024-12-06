GL Group планирует пробурить первую горизонтальную скважину на суше Азербайджана

Азербайджанская частная группа компаний GL Group, занимающаяся разведкой и добычей энергоресурсов, планирует пробурить первую горизонтальную скважину на суше Азербайджана.

Азербайджанская частная группа компаний GL Group, занимающаяся разведкой и добычей энергоресурсов, планирует пробурить первую горизонтальную скважину на суше Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию компании.

"GL Group планирует пробурить первую в истории Азербайджана горизонтальную скважину на суше длиной около 400 метров, на глубине 4400 метров, нацеленную на глубокие нефтяные пласты. Эта горизонтальная скважина является частью более крупной инициативы, включающей бурение трех новых сложных скважин на месторождениях Кюрсанги и Гарабаглы в Сальянском районе после 14-летнего перерыва в буровых операциях на этих участках", – говорится в информации.

Для проведения буровых работ на этой неделе GL Group объявила тендер на услуги по бурению, пригласив к участию как местные, так и международные компании.

GL Group также отмечает, что на месторождениях Кюрсанги и Гарабаглы, эксплуатируемых ее дочерней компанией Salyan Oil Limited, удалось остановить 19-летний спад базовой добычи, которая теперь наращивается за счет программ повышения операционной эффективности, реализуемых без значительных капиталовложений.

Кроме того, ранее в этом году GL Group завершила бурение шести новых скважин на месторождениях Бузовна-Маштага и Гала, которые разрабатывает другая дочерняя компания Taghiyev Operating Company, и на сегодняшний день добыча на этих шести скважинах превысила первоначальные прогнозы.

GL Group управляет пятью нефтегазовыми месторождениями по всему Азербайджану, включая Кюрсанги и Гарабаглы в Сальянском районе и Бузовна-Маштага, Гала и Зиря - на Апшеронском полуострове. В портфель группы компаний входят такие операционные компании, как Salyan Oil Limited, Taghiyev Operating Company и GL Technical Services LLC, которая предоставляет технические услуги в нефтегазовой отрасли. В 2024 году GL Group приобрела 25% акций в высокоперспективной газовой лицензии Canadian Gazelle Energy Limited в бассейне Фракии в Турции.