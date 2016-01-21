​Генеральный исполнительный директор BP: Стоимость нефти еще долгое время не поднимется до 100 долларов

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Стоимость нефти еще долгое время не поднимется до 100 долларов/баррель. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал генеральный исполнительный директор BP Роберт Дадли.

Р.Дадли расценил удешевление барреля нефти со 115 до 20 долларов как "несправедливость".

Отметим, что сегодня на мировом рынке нефть марки WTI (West Texas Intermediate) продается по 28,22 доллара/баррель, Brent - 27,81 доллара/баррель.