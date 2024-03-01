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"Газпром" продаст активы в Северном море

"Газпром" продаст активы в Северном море "Газпромом Интернэшнл Лимитед" (дочернее предприятие российского концерна) запущена конкурсная процедура по продаже активов в Северном море.
Энергетика
1 марта 2024 г. 23:44
Газпром продаст активы в Северном море

"Газпромом Интернэшнл Лимитед" (дочернее предприятие российского концерна) запущена конкурсная процедура по продаже активов в Северном море.

Как передает Report, о размещении соответствующей заявки на электронной торговой площадке Газпромбанка сообщается на сайте компании.

Продать планируется 50-процентую долю в СП Wintershall Noordzee B.V. - совместном предприятии с Wintershall Dea, владеющем двумя месторождениями, газ с которых после поступления в систему поставляется на рынок ЕС по спотовым контрактам. Также намечена реализация 100 процентов «дочки» компании - Gazprom International UK Limited.

Начальная цена пакетов акций составляет 344 миллиона евро, предельная - 159 миллионов, указывает "Интерфакс", по данным которого заявки на участие в тендере принимаются до 31 мая, подведение его итогов назначено на 3 июня, а их объявление - на 6 июня.

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