"Газпром" попросил правительство РФ об оперативной реализации "Северного потока-2"

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Для оперативной реализации проекта "Северный поток-2" на территории России необходим такой же комплексный план его реализации, какой был принят для магистрали "Сила Сибири", заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в пятницу на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

"У нас есть соглашение с европейскими партнерами о начале проекта "Северный поток-2". Предполагает строительство мощностей на территории РФ. Срок создания мощностей очень жесткий - конец 2019 года. Просьба поддержать предложение по специальному постановлению по аналогии с "Силой Сибири" о мерах комплексной поддержки по проекту "Северный поток-2", - сказал глава газового концерна.

Как сообщалось, комплексный план реализации проекта "Сила Сибири" регулирует главным образом сроки решения вопросов землепользования в зоне прохождения магистрали.