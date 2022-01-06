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"Газпром" и турецкая Botas заключили новое соглашение на четыре года

"Газпром" и турецкая Botas заключили новое соглашение на четыре года "Газпром экспорт" и Турецкая Botas заключили новые соглашения по поставке газа и использованию газовой инфраструктуры.
Энергетика
6 января 2022 г. 11:15
Газпром и турецкая Botas заключили новое соглашение на четыре года
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"Газпром экспорт" и Турецкая Botas заключили новые соглашения по поставке газа и использованию газовой инфраструктуры.

Об этом передает Report со ссылкой на "Газпром экспорт".

Контракт с Botas предполагает поставку до 5,75 млрд кубометров газа по "Турецкому потоку" в год в течение 4 лет.

30 декабря "Газпром экспорт" и Botas подписали пакет соглашений, касающихся сотрудничества в области поставок газа и использования газотранспортной инфраструктуры.

"В частности, подписан новый контракт на поставку природного газа в адрес Botas начиная с 1 января 2022 года. Контракт предполагает поставку до 5,75 млрд куб. м газа по газопроводу "Турецкий поток" ежегодно в течение 4 лет", - сказано в сообщении.

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Версия на английском языке Gazprom, Turkey's Botas ink new four-year agreement

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