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Газовые хранилища Европы наполовину пусты

Газовые хранилища Европы наполовину пусты Европейские потребители активно отбирают газ из подземных хранилищ - они заполнены уже менее чем на половину.
Энергетика
14 января 2022 г. 21:18
Газовые хранилища Европы наполовину пусты

Европейские потребители активно отбирают газ из подземных хранилищ - они заполнены уже менее чем на половину.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Заполненность европейских "подземок" составляла на 12 января 49,33%. При этом годом ранее в этот же день показатель был ощутимо выше - почти 65%, а в 2020 году - 83%.

Европа из-за холодной затяжной зимы (сезон отбора закончился только в конце марта 2021 года) в предыдущем сезоне отбора потратила из хранилищ рекордные за несколько лет объемы - 65,6 миллиарда кубометров.

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