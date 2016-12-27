Газоснабжение Абшеронского полуострова возобновлено по альтернативной линии

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В результате оперативных мероприятий и совместных усилий специалистов Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и "Азерэнержи" потушен пожар на магистральном газопроводе, идущем от газоперерабатывающего завода к Сангачальским основным установкам на территории поселка Сангачал.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на линии начаты ремонтные работы, подача газа на Абшеронский полуостров возобновлена по альтернативной линии.