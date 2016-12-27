Газоснабжение Абшеронского полуострова возобновлено по альтернативной линии

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В результате оперативных мероприятий и совместных усилий специалистов Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и "Азерэнержи" потушен пожар на магистральном газопроводе, идущем от газоперерабатывающего завода к Сангачальским основным установкам на территории поселка Сангачал.
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на линии начаты ремонтные работы, подача газа на Абшеронский полуостров возобновлена по альтернативной линии.
Günel AbbasovaАвтор новости
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